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Сейм не пошел на уступки матерям

Фото pixabay.com

Сейм во вторник не принял поправки, предусматривающие разрешение мамам работать в первый год по уходу за ребенком, сохраняя при этом пособие.

Консерваторы Моника Навицкене и Лауринас Кащюнас предложили, чтобы пособия по материнству выплачивались независимо от размера полученных доходов во время отпуска по уходу за ребенком. При этом депутаты предложили установить, что это будут доходы за работу, при которой трудовой день не будет превышать половины нормы рабочего времени, т.е. не более 20 часов в неделю либо от индивидуальной деятельности.

В настоящее время закон предусматривает, что если женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет какой-либо доход, который превышает либо равен пособию по материнству, пособие не выплачивается. Трудовые доходы возможны только на втором году отпуска по уходу за ребенком.

« При разработке этой поправки мы приняли во внимание планы правительства по стимулированию рождаемости », — сказал во вторник в Сейме Л. Кащюнас.

Альгирдас Сисис, член комитета Сейма по труду и социальным вопросам, сказал, что это предложение неверно.

«Я понимаю благие намерения, но мы будем вынуждены менять систему социального страхования с целью только выплат пособий, а эта страхование и так убыточно», — сказал он.

Член Сейма Римантас Дагис заявил, что проект искажает саму суть социального страхования. По его словам, Закон о социальном страховании по болезни и материнству призван компенсировать утраченный доход.

«Приняв такие поправки, весь этот проект снова ляжет на плечи пенсионеров. Именно им придется расплачиваться, потому что мы делаем все с того же тарифа социального страхования», — сказал он.

За это голосовало 55 депутатов, против 31 и 17 воздержалось .

BNS
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