В. Пранцкетис: «аграрии» могли испортить отношения с Арменией

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Высказывания правящих «аграриев» по поводу угрозы России накануне визита спикера Литвы в Армению могли испортить двухсторонние отношения, заявил вернувшийся из Еревана глава литовского парламента Викторас Пранцкетис.

«Это угроза, вероятно, была самой большой здесь, внутри, и это заявление было таким, что могло даже испортить наши международные отношения с Арменией, а мы теперь должны создавать, а не портить», – заявил во вторник на пресс-конференции в сейме В. Пранцкетис.

Консерватор Жигимантас Павилёнис, бывший в составе делегации во главе со спикером сейма, отметил, что замечания по поводу влияния России «аграриев», не желавших отпускать спикера в Армению, «были просто необъективными».

«Если говорить о влиянии России, то, возможно, в данный момент оно самое низкое в истории, впервые в истории в Армении состоялись демократические выборы, и сейчас только у нас открылось окно возможностей», – сказал Ж. Павилёнис.

«Аграрии», пытающиеся вынудить спикера подать в отставку, несколько недель назад пытались не выпустить его в командировку в Армению, однако им не хватило голосов в правлении сейма.

В запланированный визит «аграрии» решили не делегировать ни одного представителя своей фракции и пытались не утвердить командировку В. Пранцкетиса, аргументируя угрозой России.

«Аграрии» Рима Башкене и Арвидас Некрошюс, а также «социал-трудовики» Ирена Шяулене и Гедиминас Киркилас при голосовании по вопросу командировки В. Пранцкетиса воздержались.

Первый заместитель спикера Р. Башкене в интервью порталу 15min.lt указала, что фракция «аграриев» увидели в визите в Армению возможные угрозы России, поскольку в Литве чутко реагировали на влияние России в контексте ситуации с депутатом Ириной Розовой.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя ситуацию, тогда сказал, что призывы правящих политиков к спикеру его удивили, и что «никаких аргументов в пользу того, чтобы не ехать в Армению нет».