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Жители Эстонии рассказали, что им мешает сортировать мусор

Фото pixabay.com

Большинство жителей Эстонии сортирует бытовые отходы, однако они делали бы это еще активнее, если бы эта процедура не была настолько сложной. Об этом свидетельствует опрос, проведенный предприятием переработки отходов Kuusakoski, сообщает ТАСС.

По данным исследования, заботу об экологии считают важной 65% опрошенных. Наиболее популярный способ заботы о природе — сортировка отходов (так поступает 68% респондентов). Еще 13% участников опроса отправляют ненужные вещи на переработку или на станции отходов, 10% стараются реже пользоваться пластиковыми пакетами в магазинах, 8% принимают участие в различных субботниках, а 2% — используют электромобили, солнечные панели и другие дружественные природе технологии.

Сортировать отходы в принципе готовы и те, кто пока не делает этого. Однако половина из них жалуется, что разделение мусора на различные группы — излишне сложная процедура, четверть — не видит от такой деятельности пользы, а еще пятая часть ждет, когда сортировкой мусора займутся их друзья и знакомые.

«Люди демонстрируют очень высокий уровень мотивации содержать в чистоте как окрестности своего жилища, так и природу в целом, — говорит председатель правления Kuusakoski Кульдар Суйтс. — Вместе с тем, некоторые респонденты указали и на недостатки нынешней системы сбора мусора, например, при покупке уже упакованного товара. Это показывает, что существующая система ответственности производителей отстала от времени — люди ждут большей поддержки на местном и государственном уровнях, чтобы сортировать отходы для повторного использования было проще, и чтобы объем производимых отходов в целом сократился».

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что в следующем году жители страны должны сортировать половину бытового мусора.

«Проблема серьезная, и поиск решения начинается с того, как мотивировать людей сортировать больше отходов и как перерабатывать больше бытовых отходов, — сказал он. — Цель состоит в том, чтобы к 2020 году перерабатывать 50% бытовых отходов вместо нынешних 32%. И я думаю, что нужно работать во имя этого».

Эстонские СМИ также сообщали, что если к 2020 году Эстония не начнет перерабатывать половину бытовых отходов, ей может грозить штраф от Еврокомиссии в размере €100 млн.

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