Сейм Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую

Отмечается, что Сейм призвал правительство Германии «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за все последствия, причиненные Польше и ее гражданами в результате развязанной Третьим рейхом Второй мировой войны.

В тексте вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее.

Польские депутаты заявили, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин.

В нижней палате также подчеркнули, что Польша не получила никакой компенсации и за убытки, понесенные во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.

В сейме напомнили, что советская оккупация «привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан — геноциду, в том числе к Катынскому расстрелу».

Польские депутаты отметили, что необходимо дать оценку понесенному ущербу, чтобы в дальнейшем принять соответствующие меры в отношении РФ.

Напомним, Украина рассчитывает получить не менее 300 млрд долларов репараций от России. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.