Сейм Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую

Сейм Польши одобрил резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за ущерб во время Второй мировой войны, отметив, что планирует аналогичный шаг в отношении России как правопреемницы СССР. «За» проголосовали 418 депутатов, 4 выступили против, 15 воздержались. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает Польское радио.
«Нижняя палата парламента Польши проголосовала за резолюцию с требованием от Германии 1,33 трлн евро репараций за ущерб, понесенный в результате нацистской оккупации 1939-1945 годов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Сейм призвал правительство Германии «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за все последствия, причиненные Польше и ее гражданами в результате развязанной Третьим рейхом Второй мировой войны.
В тексте вспоминают все преступления нацистской Германии против Польши и подчеркивают, что страна так и не получила должной компенсации и никогда не отказывалась от нее.
Польские депутаты заявили, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин.
В нижней палате также подчеркнули, что Польша не получила никакой компенсации и за убытки, понесенные во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.
В сейме напомнили, что советская оккупация «привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан — геноциду, в том числе к Катынскому расстрелу».
Польские депутаты отметили, что необходимо дать оценку понесенному ущербу, чтобы в дальнейшем принять соответствующие меры в отношении РФ.
Напомним, Украина рассчитывает получить не менее 300 млрд долларов репараций от России. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.korrespondent.net