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Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы

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Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы

  • Автор: Szczebrzeszynski — Сфотографировано загрузившим, Общественное достояние, Ссылка

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла предложенный правящей партией «Закон и справедливость» законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста.

За внесение изменений в законодательство выступили 233 парламентария, 203 были против, 10 воздержались, сообщает ТАСС.

Работа над законопроектом продолжалась в парламенте всю минувшую ночь. Оппозиция пыталась заблокировать его рассмотрение, однако из-за отсутствия на голосовании нескольких депутатов им это не удалось. Не остановило польских законодателей даже обращение Европейской комиссии, которая попросила заморозить работу над проектом закона для проведения консультаций.

Теперь спорный документ отправляется на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента). После этого реформа попадет на стол главы государства, который должен утвердить ее своей подписью.

В новом законопроекте речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу «репрессивным правом». В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах.

Во вторник свой анализ предлагаемой властью реформы представил Верховный суд Польши, который пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению Верховного суда, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.

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