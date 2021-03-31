Сейм принял новый Закон об удостоверениях личности и паспортах

В нем, среди прочего, говорится, что дети в возрасте до двух лет не обязаны прибыть в департамент миграции или консульское учреждение для выдачи или обмена удостоверения личности или паспорта .

Также предлагается ввести более короткий срок действия документов, удостоверяющих личность, выдаваемых детям.

Новая редакция предусматривает, что удостоверение личности или паспорт гражданину не старше пяти лет выдается на срок не более двух лет.

В настоящее время действует положение, согласно которому документы выдаются гражданину младше 16 лет на срок не более пяти лет.

При новом порядке большее количество граждан почетного возраста сможет реже менять документы, удостоверяющие личность — гражданам от 70 лет и старше будет выдаваться удостоверение личности на 30 лет. На данный момент, лица в возрасте 75 лет и старше получают документы сроком на 20 лет.

Паспорт, как и раньше, взрослые должны менять каждые десять лет.

Согласно новым положениям, с 1 июля следующего года по желанию гражданина и за его счет новое удостоверение личности или новый паспорт может быть безопасно доставлен в указанное место.

Документы, удостоверяющие личность, могут быть отправлены только в том случае, если гражданин сможет подтвердить свою личность во время получения, и если личные данные не изменятся в новых документах: имя, фамилия, пол, дата рождения, личный идентификационный номер. Миграционный отдел или консульское учреждение зарегистрирует новое удостоверение личности или паспорт только в том случае, если оно получает информацию о безопасной доставке и получении документов.

В настоящее время такой услугой могут пользоваться только граждане, проживающие за рубежом.

Основной порядок и условия выдачи документов остаются неизменными.

Предусмотрено, что проживающие в Литве граждане с 16 лет должны иметь действующее удостоверение личности или паспорт.

Данные (имя и фамилия гражданина) в документах вписываются литовскими буквами, в порядке, установленном законами и иными правовыми актами Литвы.

Миграционная служба должна выдать или поменять удостоверение личности и паспорт не позднее, чем в течение одного месяца, а консульство Литвы — не позднее, чем в течение двух месяцев.

Информация ЛК по сообщению BNS