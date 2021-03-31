Запрет на въезд в Испанию продлили до 30 апреля

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Власти Испании продлили до 30 апреля временный запрет на несущественные поездки в королевство. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник в официальном правительственном вестнике (BOE).

Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или в Шенгенскую зону, уточняет ТАСС. В указе властей Испании говорится, что продление ограничений обусловлено кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19. Одновременно с этим власти королевства решили отменить со вторника ограничения на доступ по суше в Шенгенскую зону через контрольно-пропускной пункт на границе с Гибралтаром.