Апелляционный суд Литвы объявит решение по делу 13 января

27 марта 2019 года приговор Вильнюсского окружного суда (ВОС) обжаловали как пострадавшие, так и осужденные, адвокаты, прокуроры.

Адвокаты, представляющие осужденных, стремятся к оправданию подзащитных, между тем, прокуроры требуют ужесточения наказаний и их переквалификации, а также взыскать более 11 млн евро имущественной компенсации солидарно, со всех осужденных. Этот ущерб включает в себя лечение пострадавших, установку мемориалов и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Супруга погибшего в январских событиях Аполинараса Юозаса Повилайтиса Она и сын Робертас подали гражданские иски о возмещении неимущественного ущерба на 270 тыс. евро.

Коллегия ВОС в конце марта 2019 года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Большинство этих граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. Он скончался в феврале этого года. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

В проходивших заседаниях участвовал единственный из осужденных в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях гражданин России Юрий Мель. Мужчина, получивший семилетний срок наказания в виде лишения свободы, был задержан в Литве в 2014 году.

На суде он признал, что в январе 1991 года был в одном из танков, штурмовавших Вильнюсскую телебашню. Он утверждает, что по приказу командира полка из танка были даны три холостых выстрела.

Судьи, рассматривающие дело в апелляционном порядке, также отказались пытаться пригласить в качестве свидетеля главу Советского Союза Михаила Горбачева. По их мнению, это пытались сделать на прежних стадиях процесса и нет никаких оснований считать, что на сей раз это будет реальной возможностью.

Пострадавшими в деле были признаны 700 человек, в качестве свидетелей были опрошены около тысячи.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.