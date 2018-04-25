Сейм принял закон об обмене шпионами, президент решит на следующей неделе

В четверг за поправку проголосовали 76 членов Сейма, при двух «против» и восьми воздержавшихся.

Данная поправка была внесена председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюсом Гайжаускасом и поддержана президентом страны.

Согласно источникам BNS, поправка к Уголовному кодексу связана с планируемым обменом между Литвой и Россией гражданами, находящимися в настоящее время в заключении.

В данный момент Уголовный кодекс утверждает, что осужденный может быть освобожден от отбывания всего или части наказания, если президент удовлетворяет его прошение о помиловании, а порядок предоставления помилования устанавливает президент.

Инициаторы поправки утверждают, что президент не может основываться на этой общей практике в том случае, если хочет предоставить помилование в случае обмена шпионами.

Поправка предусматривает, что президент может удовлетворить просьбу осужденного о помиловании даже в том случае, если по соглашению с иностранным государством в Литву пытаются вернуть осужденного или преследуемого литовского гражданина, находящегося в иностранном государстве.

В ходе обсуждений было исключено первоначальное положение о том, что может быть помиловано только осужденное за шпионаж лицо.

Некоторые юристы и политики говорят, что предлагаемая поправка является излишней, поскольку закон по-прежнему позволяет президенту помиловать любого осужденного. Некоторые критики утверждают, что на основании такого закона Литва фактически признаёт, что возвращённый гражданин Литвы занимался шпионажем.

Решения – на следующей неделе

Президент Г. Науседа намерен подписать поправку в понедельник, когда вернется из Италии, где находится с визитом, об этом в четверг сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Он утверждает, что заседание комиссии по помилованию намечено на среду, 13 ноября, комиссия рассмотрит 123 просьбы о помиловании.

«Конкретные фамилии не разглашаются», – сказал он.

Рекомендации комиссии по помилованию не являются обязательными для президента.

Сомнения в необходимости

Консерватор Лауринас Касчюнас сказал, что поддерживает принятие закона, поскольку «на этом этапе нет другого выхода», но критиковал рассмотрение закона.

«Такие операции осуществляются тогда, когда подготовлена правовая база, либо операции по обмену совершаются, и совершенствуется правовая база, а не делается так, как сегодня: планируется операция, о ней уже все начинают говорить, и лишь тогда мы начинаем совершенствовать правовую базу. Это не признак серьезного европейского государства», – сказал Л. Касчюнас.

Он отметил, что «и нынешнего правового регулирования было бы достаточно, для осуществления того, что мы должны сделать».

Глава Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что изменения избыточны, поскольку президент в данный момент, в рамках действующих законов может предоставить помилование, если стороны договорились об обмене.

«Этот проект также имплицирует, что законом признается, что в Литву возвращаются лица, действовавшие в интересах Литвы, честно говоря, я не думаю, что на Западе есть что-то похожее на это регулирование», – сказала А. Армонайте.

Встреча с адвокатом – на следующей неделе

По данным BNS, Государственный совет обороны под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение об обмене шпионами в октябре.

Ожидается, что Литва передаст России агента ФСБ Николая Филипченко, осужденного два года назад, а Россия — Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

Адвокат Н. Филипченко Галина Кардановская сообщила в среду BNS, что осужденный сейчас находится в Вильнюсской исправительной колонии. Она должна встретиться с ним на следующей неделе.

В ответ на вопрос о том, подал ли Н. Филипченко прошение о помиловании, адвокат сказал: «Да, должно быть».

Как сообщают источники, в соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и ещё один гражданин России.

В конце октября Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать 14-летнего норвежца Фроде Берга, осужденного за шпионаж в России.