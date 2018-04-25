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Премьер Литвы называет осознанной ложью утверждения об уступках Orlen

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TOP,Бизнес,Новости,Политика

Премьер Литвы называет осознанной ложью утверждения об уступках Orlen

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду назвал сознательной ложью утверждения портала новостей  15 min.lt о том, что Кабмин Литвы предоставил польскому концерну  Orlen сомнительные льготы.  

Глава правительства утверждает, что соглашение между железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva соответствовало интересам государства. 

Транспортный сектор: спор с Lietuvos gelezinkeliai 

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С. Сквярнялис утверждает, что разрешение споров принесло выгоду и компаниям, и межгосударственным отношениям.  

«Распространяется – не хочу говорить «ошибка» – сознательная ложь и дезинформация. Соглашение с Orlen было неизбежным, спор, который продолжался более десяти лет, он вредил и, прежде всего Lietuvos gelezinkeliai, и самой компании Orlen, и межгосударственным отношениям между Литвой и Польшей», – заявил премьер на заседании правительства в среду.  

По его словам, без разрешения конфликта с Orlen Литве грозили потери в сотни миллионов евро.

«Lietuvos gelezinkeliai в одностороннем порядке изменила тарифы, невзирая на подписанный долгосрочный договор до 2024 года, Orlen придерживался правовой позиции о том, что если бы Литва проиграла, нарушив договор в одностороннем порядке, то в суде бы она за это заплатила – и это конфиденциальные цифры, – но я могу назвать: не одну и не две сотни миллионов евро возмещения ущерба», – сказал премьер. 

По его словам, после подписания мировой, выгоду ощутила, прежде всего Lietuvos gelezinkeliai с точки зрения погрузок и новых направлений: «Lietuvos gelezinkeliai до этого никогда не возила нефтепродукты в Польшу. Сейчас она это делает (…) Если взвесить баланс, то, скорее всего, плюс будет на литовской стороне».  

Энергетика: льготные тарифы на электроэнергию и третичный резерв 

Говоря о льготе на услуги, соответствующие общественным интересам, С. Сквярнялис подчеркнул, что ее могут получить только компании, у которых нет задолженностей по ним (у Orlen Lietuva они есть) и такие компании обязаны внедрить меры по повышению энергетической эффективности. 

«Распространяется ложь о том, что при задолжености можно возвращать. (…) Правом на возвращение услуг, соответствующих общественным интересам получают 150 литовских компаний. В данным момент им пользуются 39. Почему-то все направляется на одну компанию», – сказал премьер.

Глава правительства убежден, что в сфере третичного резерва активной мощности Orlen Lietuva была из тех компаний, участие которых в аукционе позволило сэкономить средства государства на оплату резерва. По его словам, в 2018 году без аукциона за услугу этого резерва государство заплатило 22,5 млн евро, а после аукциона – услуга обошлась в 7,59 млн евро. «В 2019 году были запланированы 22,5 млн евро, если бы не было аукциона, в связи с прохождением аукциона эта услуга обошлась в  8,2 млн евро, опять же участвовали три компании (в том числе и Orlen Lietuva — BNS )», аргументировал премьер.

Портал 15min.lt писал, что после не объявляемых встреч премьера с польскими политиками управляемый польским концерном Orlen литовский нефтеперерабатывающей комплекс Orlen Lietuva получил льготы на провоз грузов компанией Lietuvos gelezinkeliai и на государственных конкурсах госрезерва электроэнергии в Литве. 

В свою очередь, концерн выступил спонсором нескольких баскетбольных клубов и спортивных организаций, связанных с бизнесменами из окружения С. Сквярнялиса. 

BNS

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