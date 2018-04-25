Сейм приступил к рассмотрению пакета, ужесточающего природоохранные требования

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В четверг, на внеочередной сессии, литовский парламент начал дискуссии по природоохранным законам, которые повышают плату за загрязнение и ужесточают контроль над загрязнителями.

Министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка сказал, что после принятия так называемого «Клайпедского пакета» предприятия, совершившие три нарушения в год будут лишаться разрешения на деятельность, а инспекторы могут брать пробы без предупреждения.

«Печально констатировать, что природоохранные нарывы и фурункулы мы еще услышим, и не раз. Моя моя не цель, а обязанность, вырезать и вылечить эту систему. Я хочу попросить вас, чтобы этот пакет как можно скорее увидел дневной свет, и чтобы та достойная осуждения или прогнившая, потерпевшая крах система доказала, что она еще может работать», – заявил К. Мажейка журналистам в сейме.

«Аграрий» Виргиния Вингрене призвала ужесточить требования, остановить нечестную деятельность, которая не только загрязняет окружающую среду, но и конкурирует на неравных условиях с бизнесом, дружественным к окружающей среде.