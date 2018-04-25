Э.Янкявичюс призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования

По словам министра, политически мотивированное уголовное преследование, которое инициирует третье государство, может привести к попыткам втянуть в это Интерпол, воспользоваться соглашениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Подчеркивается, что целью таких действий является ограничение прав литовских прокуроров и судей, их допрос или арест.

«Давайте не будем забывать, что литовские судьи – судьи всего ЕС. Однако в такой ситуации может оказаться и любой гражданин государств ЕС», – сказал министр.

Э. Янкявичюс призывает ответить на вопрос, обеспечивает ли применяющийся в ЕС принцип правового государства защиту прав лица, «когда вопрос о передаче гражданина ЕС в третью страну решается не в соответствии с правовыми актами ЕС». Он также сомневается, что в настоящее время есть гарантии того, что страна-член ЕС не передаст граждан другого государства-члена ЕС в третью страну, в которой проводятся «политизированные или совершенно необоснованные судебные процессы», а условия содержания задержанных не соответствуют минимальным требованиям».

Россия в июле прошлого года возбудила уголовные дела на литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о советской агрессии 13 января 1991 года, когда советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть в Литве. В те дни погибли 14 человек, еще почти 800 получили ранения.

Москва официально обвиняет литовских судей и прокуроров в незаконном преследовании граждан России.

В ответ на действия России ЕП в ноябре прошлого года принял резолюцию с призывом прекратить дела – действия Москвы в документе названы политически мотивированными и незаконными.