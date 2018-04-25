Snoras пытается присудить с Julius Baer в Швейцарии 335 млн евро

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Обанкротившийся литовский банк Snoras пытается взыскать через швейцарские суды 335,2 млн евро с банка этой страны Julius Baer, подозреваемого в том, что он не преградил путь незаконному присвоению имущества Snoras.

В ноябре прошлого года администратор банкротства Snoras подал иск в Женевский суд, 7 января он был принят, а Julius Baer должен дать ответы в установленные сроки, сообщил BNS администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис.

По его словам, есть подозрения в том, что бывшие акционеры Snoras Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас, пользуясь Julius Baer и другими иностранным банками, незаконно присвоили имущество Snoras.

В 2009 году из Snoras было переведено крупное имущество банка – ценные бумаги и наличные деньги – и на его имя был открыт счет в Julius Baer, позднее это имущество было заложено при получении кредитов Julius Baer, которые последний выдал оффшорным компаниям, связанным с В. Антоновым и Р. Бараускасом.