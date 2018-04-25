Сейм разрешил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии

Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.
Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте — избирателям будут разосланы голосовательные бюллетени или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК.
Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.
Избирателям, находящимся в самоизоляции, будут разосланы коды электронного голосования.