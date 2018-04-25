Сейм разрешил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии

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Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.

Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте — избирателям будут разосланы голосовательные бюллетени или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК.

Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.

Избирателям, находящимся в самоизоляции, будут разосланы коды электронного голосования.