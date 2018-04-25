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Сейм склоняется к введению 20%-го налога на прибыль банков

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В сейме пробивает себе дорогу стремление дополнительно обложить налогом часть прибыли банков, превышающую 2 млн евро. И инициаторы поправок, и оппозиция говорят, что у банков есть резервы, чтобы платить такой налог.

Во вторник сейм во втором чтении принял соответствующую поправку к Закону о налоге на прибыль. За нее проголосовал 71 член сейма, против было 9 парламентариев, 18 воздержались.

На эту прибыль будет распространяться 20%-й тариф, что на пять процентных пунктов выше, чем теперь.

Такое предложение появилось вместо инициативы ввести налог на активы банков, как предлагала входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что если повысить тариф налога на прибыль до 20%, то в бюджет будет дополнительно собрано около 20 млн евро доходов.

В прошлом году неконсолидированная чистая прибыль литовских банков составила 334,5 млн евро. 

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