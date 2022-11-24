Сейм: тонкие полиэтиленовые пакеты в местах торговли должны стать платными

В четверг литовские парламентарии приняли поправки к Закону об упаковке и отходах упаковки: за них проголосовали 89 депутатов Сейма, четверо — против, 13 — воздержались.

Введение платы за пакеты призвано побудить людей задуматься о том, всегда ли они нужны, и заменить их тканевыми или бумажными.

Один из инициаторов поправок, представитель фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис, основываясь на данных Евростата, утверждает, что Литва является страной, которая потребляет больше всего тонких пластиковых пакетов на континенте — в 2020 году на одного жителя приходилось 249 ультратонких пакетов.

Во время слушаний поправок в комитетах утверждалось, что торговая сеть Rimi в Эстонии сэкономила шесть тонн пластика, введя с 2020 года плату в размере 5 центов за пакет.

Эти пакеты теперь бесплатны, и клиенты могут брать их столько, сколько захотят.

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