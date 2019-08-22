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Сейм утвердил кандидатуру В. Синкявичюса в еврокомиссары

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Литовский сейм в четверг утвердил кандидатуру министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в члены Еврокомиссии (ЕК).

За это решение проголосовало 89 членов сейме, против было десять, шесть политиков воздержались.

В. Синкявичюса в еврокомиссары делегирует правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых»(ЛСКЗ). Его кандидатуру утвердили правительство и президент Гитанас Науседа.

«Я хочу быть кандидатом всей Литвы. Это важно для меня как для политика, человека, а, главное, представителя поколения независимой Литвы», – сказал на заседании сейма В. Синкявичюс.

Представитель «аграриев» Стасис Туменас призвал парламентариев поддержать кандидатуру: «В. Синкявичюс по  своей компетентности, прорывной работе, инновативным решениям уже показал, что готов работать не только для Литовского государства благосостояния, но и для всей Европы».

В. Синкявичюса поддержала и часть представителей оппозиции.

«Сегодня было бы хорошо, чтобы наши внутренние разборки и белье не экспонировались во всей Европе», – сказал консерватор Миколас Маяускас.

Против кандидатуры голосовали оппозиционные социал-демократы.

Член сейма Альгирдас Сисас сказал, что В. Синкявичюс является «продуктом внутренней борьбы» своей партии, «который сейчас пытается и будет пытаться репрезентировать Литву».

Глава Социал-демократической фракции Юлюс Сабатаускас утверждал, что кандидату не хватает базовых знаний о процессах в Евросоюзе, кроме того, его взгляды непоследовательны.

«Мы убедились, что взглядов у него нет или эти взгляды такие плавающие, как сама его фракция», – сказал политик.

28-летний В. Синкявичюс находится на посту министра с 2017 года, он работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai и Lietuvos pastas («Аэропорты Литвы», «Почта Литвы»), в учреждении Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»), а также участвовал в программе «Создавай для Литвы»).

В.Синкявичюс также работал в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.

Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.

В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
BNS

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