Украинским «евробляхерам» готовят новые правила растаможки

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Льготный период для украинских владельцев автомобилей на еврономерах продлят на три месяца, за этот период разработают новые правила растаможки «евроблях». Об этом стало известно по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры в среду, 21 августа.

Замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой как приоритетный.

«Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, — три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях мы просто не можем его реализовать», — сказал он.

Как известно, формально штрафы за «евробляхи» вступают в силу 22 августа, но замглавы ОП отметил, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать «евробляхи» полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

«Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов», — отметил он.

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов «евробляхеров» Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней.

Новые суммы штрафов за «евробляхи»

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы..

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток — сумма штрафа составит 85 тысяч гривен, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто — 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тысяч гривен.

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