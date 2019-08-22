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В. Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.

Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета — Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта.

«На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид с гитлеровским режимом. Конкретно – на диванных подушках и детских футболках изображены «серп и молот», – пишет В. Ландсбергис.

«Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры», – говорится в письме.

«23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное «просвещение». Поскольку на нашей планете распространяется жестокость, никто не должен оставаться равнодушным даже к «смешным» символам», – пишет В. Ландсбергис.

Он обнародовал письмо в фейсбуке.

23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт Молотова-Риббентропа, разделив посредством его сферы влияния в Восточной Европе. Этот пакт обусловил продолжавшуюся десятилетия советскую оккупацию.

Политики стран Балтии не раз призывали международные компании отказаться от торговли товарами с советской символикой, так как они оскорбляют жертв советского террора.

Когда в годы Второй мировой войны Советский Союз оккупировал Литву, в лагеря и ссылку было вывезено более четверти миллиона жителей страны, во время вооруженного сопротивления погибло более 20 тысяч партизан и их сторонников.

BNS

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