Сейм утвердил программу правительства И. Шимоните

Сейм Литвы в пятницу утвердил программу нового, 18-го правительства страны.
За нее проголосовали 78 членов сейма, против было 30, 20 парламентариев воздержались.
После утверждения программы и присяги министров новое правительство получит полномочия.
Правительство под руководством И. Шимоните сформировали право-центристские политические силы: Союз Отечества -Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы.
Назначенный премьер сказала, что правительство не будет делать революций, а будет стремиться к дискуссия и решениям, основанным на знаниях. Она обещал, что в начале срока полномочий инициирует национальное соглашение в сфере образования.
Новая власть обещает модернизировать экономику, уменьшать социальное отучждение, улучшать доступность социальных услуг, уделять больше внимания одиноким пенсионерам и матерям.
Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.
Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов: из пятнадцати членов правительства восемь — мужчины и семь — женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина.
BNS