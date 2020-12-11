Сейм утвердил программу правительства И. Шимоните

Правительство под руководством И. Шимоните сформировали право-центристские политические силы: Союз Отечества -Литовские христианские демократы, Либеральное движение и Партия свободы.

Назначенный премьер сказала, что правительство не будет делать революций, а будет стремиться к дискуссия и решениям, основанным на знаниях. Она обещал, что в начале срока полномочий инициирует национальное соглашение в сфере образования.

Новая власть обещает модернизировать экономику, уменьшать социальное отучждение, улучшать доступность социальных услуг, уделять больше внимания одиноким пенсионерам и матерям.

Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.

Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов: из пятнадцати членов правительства восемь — мужчины и семь — женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина.



BNS