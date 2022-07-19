Сейму остался один шаг до ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Окончательное голосование по ратификации протоколов к Североатлантическому договору о присоединении Швеции и Финляндии запланировано на среду.

«Нет необходимости объяснять между нами, что членство Швеции и Финляндии является событием особой важности для всего НАТО, событием особой важности и для всего Балтийского региона, поскольку Балтийское море становится внутренним морем НАТО», — заявила консерватор, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене.

В середине июля была созвана внеочередная сессия Сейма, чтобы как можно быстрее принять решение о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США об их принятии.

Как только это произойдет, генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит правительствам Финляндии и Швеции официальные приглашения присоединиться к организации от имени всех членов НАТО.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО в тот день, когда они депонируют документы о присоединении правительству США, говорится в пояснительном документе, подготовленном Министерством иностранных дел.

Финляндия и Швеция выразили желание вступить в НАТО после вторжения России в Украину в феврале.

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