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Сейму представят поправки, которые обяжут работников тестироваться на COVID-19

Photo by dronepicr on Foter.com / CC BY

Во вторник планируется предоставить в сейм поправки, которые позволят обязать работников некоторых сфер в обязательном порядке периодически проверяться на COVID-19.

Поправки к Закону о профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями предусматривают, что при наличии экстремальной ситуации правительство может определить список работ и сфер деятельности, в которых работать можно будет только при заранее сданном тесте и последующих периодических проверках.

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Также предлагается предусмотреть, чтобы при возникновении на рабочем месте очага заболевания работникам также разрешалось работать после сдачи тестов. Работники, которые должны будут пройти тесты, будут определяться Национальным центром общественного здоровья. 

В том случае, если работник без веской причины откажется от теста, работодатель будет обязан отстранить его от работы и не выплачивать ему заработную плату, или перевести на удаленную работу до того дня, пока он не пройдет тест.

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Также предусмотрено, что дополнительные тесты на инфекционные заболевания могут финансироваться из госбюджета в установленном правительством порядке.

Правительство предлагает рассмотреть эти поправки в особо срочном порядке.

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