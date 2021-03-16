Сейму представят поправки, которые обяжут работников тестироваться на COVID-19

Во вторник планируется предоставить в сейм поправки, которые позволят обязать работников некоторых сфер в обязательном порядке периодически проверяться на COVID-19.
Поправки к Закону о профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями предусматривают, что при наличии экстремальной ситуации правительство может определить список работ и сфер деятельности, в которых работать можно будет только при заранее сданном тесте и последующих периодических проверках.
Также предлагается предусмотреть, чтобы при возникновении на рабочем месте очага заболевания работникам также разрешалось работать после сдачи тестов. Работники, которые должны будут пройти тесты, будут определяться Национальным центром общественного здоровья.
В том случае, если работник без веской причины откажется от теста, работодатель будет обязан отстранить его от работы и не выплачивать ему заработную плату, или перевести на удаленную работу до того дня, пока он не пройдет тест.