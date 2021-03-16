Сейму представят поправки, которые обяжут работников тестироваться на COVID-19

Также предлагается предусмотреть, чтобы при возникновении на рабочем месте очага заболевания работникам также разрешалось работать после сдачи тестов. Работники, которые должны будут пройти тесты, будут определяться Национальным центром общественного здоровья.

В том случае, если работник без веской причины откажется от теста, работодатель будет обязан отстранить его от работы и не выплачивать ему заработную плату, или перевести на удаленную работу до того дня, пока он не пройдет тест.