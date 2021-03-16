Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 628, скончались 5 человек

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 192 тыс. 118 человек, декларированы 148 тыс. 121 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 6739 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 736.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3416 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6908 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6385 человек, второй дозой — 924.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 260 тыс. 616 человек, обеими дозами – 100 тыс. 185 человек.