После Brexit в Британии резко упал экспорт в ЕС

Однако в управлении предупредили, что оценку Brexit на торговые осложнения сильно осложняет пандемия коронавируса, которая также сказывается на объемах торговли.

Напомним, Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.