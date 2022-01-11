Сейму представят предложение о продлении до мая военного патрулирования на границе

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Сейму во вторник будет представлено предложение еще на три месяца продлить патрулирование силами военных на границе с Беларусью.

Правительство обратилось в сейм с просьбой о продлении такого патрулирования до 13 мая. Кабмин предлагает рассмотреть это постановление в срочном порядке.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что угрозы на границе никуда не делись, а гибридная атака не завершилась, хотя ситуация и кажется более спокойной.

Сейчас разрешение на привлечение военных действует до 13 февраля.

Во время экстремальной ситуации военные в приграничье могут давать обязательные для выполнения указания, проводить личный досмотр, задерживать подозрительных лиц и др.

По данным правительства, в настоящее время более тысячи военных помогают Службе охраны госграницы выполнять ее функции.

До 14 января на границе Литвы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение. Контроль за границей с литовской стороны осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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