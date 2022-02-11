Сексуальная Моника Беллуччи в комедии «Фантазии для взрослых»

С 11 февраля в кинотеатрах стартует романтический фильм с интригующим названием «Фантазии для взрослых». Легкий эротический привкус этой веселой французской комедии придаст неподражаемая игра актеров и, конечно же, прекрасная Моника Беллуччи.

Когда дверь спальни закрывается, мы остаемся наедине с нашим партнером, и тогда… тогда мы даем волю нашим эротическим фантазиям… Что возбуждает вас? Эротические фильмы, ролевые игры или, может быть…? Все это придает любви красочность, а иногда превращается в забавные, неловкие или уморительные секреты, которые храните только вы и ваш возлюбленный.

В картине «Фантазии только для взрослых» шесть супружеских объединяет одна и та же проблема: желание возродить страсть, которая угасла в их скучной «постельной» жизни. Пары принимают невероятный вызов — записываются на курсы по спасению интимный жизни! Кто бы мог подумать, что в закрытой группе вам дадут советы на вес золота! Здесь без стеснения делятся тем, как пробудить дремлющую страсть, какие позы подходят наиболее, когда лучшее время для занятий любовью и даже философией прикосновений! Курсы нужно посещать в обязательном порядке и не пропустить ни одного урока, а чтобы полученные знания не забывались, «домашние задания» нужно выполнять сразу же!

Уроки сексуальности, интима и соблазнения в постели привнесут в размеренную жизнь пар много всего: веселые и курьезные ситуации, раскрепощенность и уверенность в себе.

Всем ли парам удастся пройти экстремальные курсы по спасению интимный жизни?

Наполненная здоровым юмором комедия, пробудит самые тайные фантазии и приоткроет дверь в чужую спальню в кинотеатрах с 11 февраля.

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