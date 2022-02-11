Ужин на двоих

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По-моему, это единственный праздник в мире – День св. Валентина, День влюбленных, который празднуется везде одинаково. Романтический ужин, цветы, таинственно мерцающие свечи – непременные атрибуты этого вечера.

А сколько признаний в любви и помолвок происходит в эти 24 часа! Сколько дарится коробок шоколадных конфет, милых плюшевых игрушек с сердечками, открыток, всевозможных букетов от скромных мимоз до роскошных охапок роз. Рестораны переполнены и заказаны за неделю вперед, романтические уик-энды в туристических агентствах «расхватаны» давным-давно. Но зачем нам тесниться в ресторане и делить, пусть и невольно, свою радость и любовь с другими? Немножко усилий — и уютный вечер вам обеспечен дома! Удачное кулинарное сопровождение романтического ужина – один из важнейших секретов успеха. Важно выбрать изысканные и вкусные блюда, которые станут приятным бонусом к душевным разговорам и романтической атмосфере.

Салат с рукколой и креветками

Руккола 150 г, помидоры черри 10-15 шт., креветки тигровые 500 г, твердый сыр 50 г, оливковое масло 2 ст.л., бальзамический соус 1 ст.л.

Тигровые креветки очистить и удалить кишечную вену. Затем обжарить очищенные креветки на оливковом масле по 2-3 минуты с каждой стороны. По желанию во время обжарки можно добавить немного специй, например, молотого чеснока или кайенского перца. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. В салатник выложить рукколу, помидоры черри и готовые креветки. Немного перемешать и сбрызнуть бальзамическим соусом. Далее потереть твердый сыр на крупной терке и посыпать блюдо.

Фаршированные шампиньоны «Три сыра»

10 шт. крупных шампиньонов, диаметр 8 см, 100 г +50 г сыр твердый, 70 г сыр типа бри или камамбер, 70 г голубой сыр с плесенью, 2 ст.л. панировочных сухарей, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки для украшения, растительное масло для смазывания формы.

Отложить 50 г твердого сыра. Остальные сыры измельчить. Можно натереть на крупной терке или нарезать небольшими кусочками. В процессоре соединить и измельчить все сыры, добавить панировочные сухари (2 ст.л.), выдавить чеснок (2 зубчика). Должна получиться вязкая однородная масса. Грибы вымыть, удалить ножки. Увеличиваем объем грибной «чашечки». Для этого отступить 0,5 см от края и срезать часть гриба. Фаршируем грибы сырной массой. 50 г отложенного твердого сыра натереть на мелкой терке. Выложить нафаршированные шляпки в смазанную маслом форму. Посыпать тертым сыром. Запекать в хорошо разогретой духовке при 200 град. 35 минут до румяной корочки.

Запеченный камамбер с клюквой и розмарином

Сыр камамбер 1 шт., сушеная клюква 50 г, кедровые орехи 1 ст.л., мед 2 ст.л., розмарин несколько веточек.

На корочке камамбера сделать несколько насечек. Сверху выложить сушеную клюкву, кедровые орехи, веточки розмарина и мед. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Отличной идеей будет подать камамбер в сочетании с охлажденным яблочным или грушевым сидром.

Ризотто с шафраном

Куриный бульон 6 чашек, шафран 1 ст.л., лук репчатый 2 головки, рис арборио 2 стакана, сливочное масло 60 г, белое сухое вино 150 мл, твердый сыр 70 г.

В кастрюлю влить куриный бульон и добавить шафран. Нагреть. В разогретую сковороду добавить сливочное масло и мелко нарезанный лук. Далее добавить рис и готовить еще 5 минут, постоянно помешивая. После влить вино, подождать несколько минут и добавить пол-литра куриного бульона. Готовить до полного впитывания бульона в рис. Далее продолжать добавлять по 0,5 литра бульона, пока рис не станет мягким. В общей сложности процесс занимает от 15 до 20 минут. После того, как рис будет полностью готов, посыпать блюдо тертым твердым сыром. По желанию можно украсить листьями свежей петрушки.

Дорадо на подушке из соли

Дорадо 1 шт., соль крупного помола 700 г, лимон 2 шт., розмарин 1 веточка.

Рыбу промыть, высушить полотенцем и полить соком половины лимона. Далее в форму для запекания засыпать соль и положить лимон, нарезанный кружочками. Внутрь рыбы положить порезанный лимон и веточку розмарина. Запекать дорадо необходимо в разогретой до 220 градусов духовке 25-30 минут.

Груши в красном вине с мороженым

Груши конференц 6 шт., красное сухое вино 1 бутылка, сахар 70 г, корица в палочках 1 шт., бадьян по вкусу, ванильное мороженое для подачи.

Груши очистить от кожицы. В жаропрочную посуду добавить вино, специи и сахар, нагреть, не доводя до кипения. Далее добавить очищенные груши и варить до готовности, примерно 1 -1,5 часа. Затем аккуратно достать готовые груши и оставить охлаждаться. Подавать блюдо с шариком ванильного мороженого. При желании можно украсить щепоткой молотой корицы.

Печенье “Макарон”

150 г миндальной муки, 175 г сахарной пудры, 1/4 ч. л. соли, 4 яичных белка, 100 г сахара, 1/4 ч. л. миндального экстракта, джем для начинки.

Соедините миндальную муку с сахарной пудрой и просейте в большую миску. Взбейте яичные белки до образования пены. Медленно введите к ним сахар и экстракт миндаля и взбейте до средних пиков (3-5 минут). Переложите взбитые белки в миску с миндальной мукой и размешайте. Должно получиться тесто, по консистенции напоминающее мед. Переложите его в кондитерский мешок и высадите пирожные на пергамент на расстоянии около 3 см друг от друга. Через полчаса, когда пирожные подсохнут, разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте около 14 минут. Затем, когда пирожные остынут, соберите их, «склеив» половинки джемом.