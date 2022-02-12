В Великобритании ускорят отмену ограничений

Фото pixabay.com

Власти Великобритании решили ускорить отмену всех противокоронавирусных ограничений внутри страны. Об этом 10 февраля заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте.

Так, внутренние ограничения, которые всё ещё действуют в Великобритании для борьбы с пандемией, будут сняты уже с 24 февраля — на месяц раньше, чем планировалось. Подробности отмены санитарных мер будут представлены кабмином 21 февраля.

Ранее Великобритания уже отменила обязательный масочный режим.

Напомним, с 11 февраля, в стране отменяется карантин для всех прибывающих туристов — как непривитых, так и вакцинированных непризнанными ВОЗ препаратами (в том числе «Спутником V»). Из обязательных требований для таких туристов остаётся ПЦР-тест перед вылетом и ещё один тест не позже, чем на второй день пребывания. Также нужно заполнить форму PLF в течение 48 часов до въезда в Великобританию.