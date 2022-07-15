Семейный кубок Европы 2022 в Вентспилсе

«Цель Семейного кубка Европы — приобщить семьи разного возраста и уровня физической подготовки к активному образу жизни, в то же время показывая, насколько разнообразным может быть семейный отдых на пляже. Наряду с другими участниками будут соревноваться и семьи двух послов Пляжных игр BeActive — легкоатлетки Лаумы Грива и пляжного волейболиста Александра Самойлова. В соревнованиях примут участие семьи из стран Балтии, Ирландии, Дании, Франции, Финляндии, Швеции, Чехии и Польши», — говорит Эйнарс Фогелис, организатор игр и президент Совета Латвийской федерации спорта (LSFP), приглашая семьи использовать все возможности этого разнопланового мероприятия.

В течение всего дня соревнований (с 12.00 до 17.00) семьям предстоит выполнить задания, включающие в себя различные виды спорта и навыков, – эстафеты на скорость и ловкость с элементами пляжных игр, задания на равновесие. Семьи примут участие в гребле на SUP, занятиях на пляже, а также в финальной эстафете.

За участие в Семейном кубке каждая команда получит футболки и поощрительные призы от организатора и партнеров Пляжных игр BeActive, победителям также будут вручены призы. Победители, занявшие первые три места, получат ваучеры на полет стоимостью 1000, 800 или 600 евро, а среди всех команд, прошедших не менее 8 контрольных пунктов (исключая команды, занявшие первые три места), также будет разыгран ваучер на полет стоимостью 600 евро.

Пляжные игры BeActive пройдут в Вентспилсе, на пляже Голубого флага, 23 июля с 12.00 до 17.00. В соревнованиях смогут принять участие только 40 семей, поэтому предварительная регистрация на сайте www.pludmalesspeles.lv обязательна.

Больше о Пляжных играх BeActive www.pludmalesspeles.lv. Следите за актуальной информацией о проекте в социальных сетях партнеров по хештегам #BeActiveAtBeach, #BeActive, #LSFP.

Игры BeActive Beach Games организуются, чтобы найти новые способы мотивировать людей — разного возраста, состояния здоровья, физической подготовки или навыков — к активному отдыху на пляжах – как природных, так и искусственно созданных, например, городских. Модель спортивных игр была разработана в рамках проекта Erasmus+ при сотрудничестве Совета Латвийской федерации спорта с другими европейскими и международными спортивными организациями. В этом году на Пляжные игры в Вентспилс приедут семьи и представители спортивных организаций почти из десяти европейских стран, чтобы расширить движение пляжных видов спорта в своих странах.