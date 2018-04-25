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Senukai в странах Балтии остановили закупку продукции Grigeo

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Крупнейшая в Балтийских странах сеть магазинов стройматериалов, бытовых и ремонтных товаров Kesko Senukai сообщила, что останавливает закупку продукции производителя ДВП, гигиенической бумаги и картона Grigeo, которого подозревают в выбросе загрязненных вод в Куршский залив. 

«Мы озабочены подозрениями в загрязнении природы в огромном масштабе, поэтому мы не можем остаться в стороне, вместе с общественностью мы ждем ответов на все возникшие вопросы. Ответственный подход в бизнесе должен не только декларироваться, но и воплощаться», – отметила в пресс-релизе предcтавитель Kesko Senukai Элона Уцкуте.

По ее словам, уже приобретенная продукция Gigeo будет продаваться, но ее не будут заказывать в Литве, Латвии и Эстонии. 

Kesko Senukai принадлежат в Балтийских странах 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 магазинов K-Rauta в Эстонии и 11 магазинов K Senukai в Латвии.

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В среду о прекращении закупок продукции Grigeo заявила и одна из крупнейших в Литве сетей супермаркетов Iki. Прочие торговые сети еще рассматривают вопрос о том, как поступить. 

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