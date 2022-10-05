Сербия планирует ввести визовый режим со странами, не входящими в ЕС

Фото pexels.com

Associated Press передаёт, что лидеры Венгрии, Австрии и Сербии провели совещание, на которой договорились принять совместные меры по контролю мигрантов, прибывающих в Сербию с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС.

Как заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи, планируется поддержать Сербию в проведении репатриаций, помочь «по техническим аспектам» и «поддержать финансово». Он отметил, что совместный план также будет включать сотрудничество полиции на границах.