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Сербия планирует ввести визовый режим со странами, не входящими в ЕС

Фото pexels.com

Associated Press передаёт, что лидеры Венгрии, Австрии и Сербии провели совещание, на которой договорились принять совместные меры по контролю мигрантов, прибывающих в Сербию с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС.

Как заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи, планируется поддержать Сербию в проведении репатриаций, помочь «по техническим аспектам» и «поддержать финансово». Он отметил, что совместный план также будет включать сотрудничество полиции на границах.

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Согласно заявлению президента Сербии Александра Вучича, к концу года Сербия изменит свою визовую политику, сделав её аналогичной политике ЕС: планируется отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз. Решение призвано остановить прибытие мигрантов в Сербию с целью последующей нелегальной миграции в ЕС.

tourister.ru

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