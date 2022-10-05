Кабмин Литвы решит переводить ли Украине средства из фонда НАТО для Афганистана 

В среду литовское правительство решит, возвращать средства из фонда НАТО, предназначенного для поддержки вооруженных сил Афганистана, в объеме почти 3 млн евро и направлять ли их на нужды Украины.
Кабмину предлагается принять по этому вопросу протокольное решение.
По данным Министерства обороны, в настоящее время в Целевом фонде НАТО для афганских национальных сил безопасности имеется 2 миллиона 876 тысяч долларов США (2 миллиона 940 тысяч евро), которые Литва заплатила с 2015 года.
Этот фонд НАТО был создан для содержания Афганских национальных сил безопасности. Для этих нужд ежегодно перечислялось полмиллиона долларов.
Однако после того, как в прошлом году талибы взяли под свой контроль Афганистан, эти силы исчезли, и фонд прекратил оказывать поддержку Афганистану.
Минобороны предлагает направить указанные средства на нужды Украины, сопротивляющейся российскому вторжению.
По проекту 2 млн. 154 тыс. долларов должны быть возвращены в литовский бюджет и выделены Минобороны для поддержки украинских вооруженных сил, то есть для закупки сшитых в Литве теплых вещей для украинских солдат.
Остальные — 722 тыс. 213 долларов — предлагается перевести на счет фонда Комплексного пакета поддержки НАТО для Украины в следующем году.
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