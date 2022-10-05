Во Франции обсуждают возврат к масочному режиму

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Как пишут европейские СМИ, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждается вопрос о возобновлении масочного режима.

Об этом заявила в эфире радиостанции RMC глава французского комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars) иммунолог Брижит Отран.