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Во Франции обсуждают возврат к масочному режиму

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Как пишут европейские СМИ, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждается вопрос о возобновлении масочного режима.

Об этом заявила в эфире радиостанции RMC глава французского комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars) иммунолог Брижит Отран.

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По её словам, «все показатели растут: число положительных тестов, госпитализаций, визитов в приёмные покои больниц, и даже количество госпитализаций в отделениях реанимации».

Профессор Отран подтвердила, что во Франции началась восьмая волна коронавируса, поэтому «нужно носить маски».

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