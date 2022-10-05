Во Франции обсуждают возврат к масочному режиму

Как пишут европейские СМИ, во Франции в связи с ростом заражений коронавирусом обсуждается вопрос о возобновлении масочного режима.
Об этом заявила в эфире радиостанции RMC глава французского комитета по наблюдению за санитарными рисками (Covars) иммунолог Брижит Отран.
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По её словам, «все показатели растут: число положительных тестов, госпитализаций, визитов в приёмные покои больниц, и даже количество госпитализаций в отделениях реанимации».
Профессор Отран подтвердила, что во Франции началась восьмая волна коронавируса, поэтому «нужно носить маски».