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TOP,Культура

«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

Актер РДТЛ Валентин Новопольский получил награду за главную роль в фильме «Олег». Фото организаторов.

У национальной кинопремии «Серебряный журавль» самая длинная и богатая история среди литовских кинонаград. Стартовав в 2008 году, уже более десяти лет она объединяет литовское кинематографическое сообщество, отмечая заслуги сотен литовских кинематографистов и тем самым создавая настоящий праздник кино. 

В этом году премия «Серебряный журавль» вернулась после годового перерыва и вызвала как никогда большой интерес со стороны киносообщества. Было представлено более 80 фильмов, претендующих на статуэтку «Серебряный журавль». Церемония награждения, на которой были представлены лучшие фильмы и авторы последних двух лет, прошла 22 ноября. В этом году у отборочной комиссии, которая оценивает заявки кинематографистов, работы было больше, чем когда-либо прежде. В отборе участвовали фильмы, премьеры которых прошли с апреля 2018 года по август 2020-го. За награды боролись около 50 короткометражных и более 30 полнометражных кинолент. По словам руководителя ассоциации AVAKA Дарюса Вайтекунаса, такое количество участвующих фильмов только подтверждает тот факт, что эти национальные кинопремии как никогда необходимы киноиндустрии.

Актер Русского драматического театра Литвы Валентин Новопольский награжден «Серебряным журавлем» за главную роль в фильме «Олег» (реж. Юрис Курсиетис). 

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«Это второй мой «Серебряный журавль». Первый я получил в 2014 году за лучшую роль второго плана в фильме Миколаса Вильджюнаса «Ненастоящее время”, – говорит В. Новопольский. – Для меня «Серебряный журавль» – это своеобразный праздник для всего киносообщества Литвы. Это не столько про индивидуальные победы, сколько про кино вообще».

Когда актера спросили, чувствует ли он себя счастливым, он ответил: «Приятно – в тот день, когда ты эту награду получаешь… ну, может, еще на следующий, когда тебя поздравляют друзья и знакомые, а потом – просто идешь дальше. Это не значит, что я достиг высокого профессионального уровня… Следующая роль может и не получиться. Но сегодня радостно…».

В созданном в 2019 г. на основе реальных событий фильме эмигрант из Латвии Олег (Валентин Новопольский) в пригороде Брюсселя нелегально работает мясником. Он отлично владеет своим ремеслом, но после одного несчастного случая его увольняют. Работу и крышу над головой ему предлагает дружелюбно настроенный поляк Анджей (Dawid Ogrodnik). Поселившись с людьми, чьи судьбы так схожи с его судьбой, Олег понимает, что помощь была только приманкой. Мужчина становится заложником криминального мира и своего прошлого. Фильм был представлен на «Двухнедельнике режиссеров» Каннского фестиваля.

Фильм «Олег» удостоен «Серебряного журавля» и в номинации «Фильм совместного производства года».

Больше всего наград (сразу в шести номинациях) досталось фильму режиссера Каролиса Каупиниса «Nova Lituania» – это его дебютный полнометражный художественный фильм: лучший фильм 2020 года,  лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая актриса второго плана (Раса Самуолите), лучший актер второго плана (Вайдотас Мартинайтис) и лучшая работа художника (Аудрюс Думикас – посмертно). Награду за ушедшего из жизни художника принял режиссер фильма К.Каупинис.

Кроме того, «Nova Lituania» был выбран кандидатом от Литвы на получение престижной американской кинопремии. Этот фильм получит возможность подать заявку в номинации лучший иностранный фильм на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил Литовский киноцентр.

Лента «Nova Lituania» была признана лучшим фильмом на Афинском и Рижском кинофестивалях.

Сюжет фильма возвращает нас к межвоенным годам в Литве и рассказывает об усилиях профессора географии, направленных на то, чтобы убедить правительство страны как можно скорее создать резервное государство за границей и таким образом спасти страну от надвигающейся гибели.

«Мы верим в потенциал этой истории о литовском Дон Кихоте и хотим, чтобы она прозвучала как можно шире. Хотя фильм рассказывает об истории Литвы, он приобретает универсальное видение. Его идеологическая и визуальная сила и воздействие определили решение комиссии делегировать этот фильм на Оскар 2020 года», – сказал председатель комиссии Линас Микута.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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