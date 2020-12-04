«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

«Это второй мой «Серебряный журавль». Первый я получил в 2014 году за лучшую роль второго плана в фильме Миколаса Вильджюнаса «Ненастоящее время”, – говорит В. Новопольский. – Для меня «Серебряный журавль» – это своеобразный праздник для всего киносообщества Литвы. Это не столько про индивидуальные победы, сколько про кино вообще».

Когда актера спросили, чувствует ли он себя счастливым, он ответил: «Приятно – в тот день, когда ты эту награду получаешь… ну, может, еще на следующий, когда тебя поздравляют друзья и знакомые, а потом – просто идешь дальше. Это не значит, что я достиг высокого профессионального уровня… Следующая роль может и не получиться. Но сегодня радостно…».

В созданном в 2019 г. на основе реальных событий фильме эмигрант из Латвии Олег (Валентин Новопольский) в пригороде Брюсселя нелегально работает мясником. Он отлично владеет своим ремеслом, но после одного несчастного случая его увольняют. Работу и крышу над головой ему предлагает дружелюбно настроенный поляк Анджей (Dawid Ogrodnik). Поселившись с людьми, чьи судьбы так схожи с его судьбой, Олег понимает, что помощь была только приманкой. Мужчина становится заложником криминального мира и своего прошлого. Фильм был представлен на «Двухнедельнике режиссеров» Каннского фестиваля.

Фильм «Олег» удостоен «Серебряного журавля» и в номинации «Фильм совместного производства года».

Больше всего наград (сразу в шести номинациях) досталось фильму режиссера Каролиса Каупиниса «Nova Lituania» – это его дебютный полнометражный художественный фильм: лучший фильм 2020 года, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая актриса второго плана (Раса Самуолите), лучший актер второго плана (Вайдотас Мартинайтис) и лучшая работа художника (Аудрюс Думикас – посмертно). Награду за ушедшего из жизни художника принял режиссер фильма К.Каупинис.

Кроме того, «Nova Lituania» был выбран кандидатом от Литвы на получение престижной американской кинопремии. Этот фильм получит возможность подать заявку в номинации лучший иностранный фильм на церемонии вручения премии «Оскар», сообщил Литовский киноцентр.

Лента «Nova Lituania» была признана лучшим фильмом на Афинском и Рижском кинофестивалях.

Сюжет фильма возвращает нас к межвоенным годам в Литве и рассказывает об усилиях профессора географии, направленных на то, чтобы убедить правительство страны как можно скорее создать резервное государство за границей и таким образом спасти страну от надвигающейся гибели.

«Мы верим в потенциал этой истории о литовском Дон Кихоте и хотим, чтобы она прозвучала как можно шире. Хотя фильм рассказывает об истории Литвы, он приобретает универсальное видение. Его идеологическая и визуальная сила и воздействие определили решение комиссии делегировать этот фильм на Оскар 2020 года», – сказал председатель комиссии Линас Микута.

Подготовлено по сообщениям СМИ