Северная Македония с 1 сентября объявит кризисное положение в сфере энергетики

«Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке», — приводит телеканал сообщение правительства Северной Македонии.

«Режим кризисной ситуации в сфере снабжения тепловой и электрической энергией продлится 30 дней после его введения», — отмечается в сообщении македонского правительства.