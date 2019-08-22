Шахматное чудо – мечта или реальность?

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Висагинас – один из городов Литвы, получивший возможность устраивать шахматные турниры международного уровня. Миф? Нет, скорее – мечта энтузиаста Евгения Волосатова, болеющего этой идеей настолько, что слух о Висагинском шахматном чуде уже долетел до Литовской шахматной федерации, пообещавшей инициатору всяческую поддержку.

Висагинские старожилы помнят, что когда-то в городе существовал шахматный клуб. Любители этой интеллектуальной игры, приехавшие десятки лет назад в молодой город, регулярно встречались, играли в шахматы, устраивали турниры и даже успели прославиться далеко за пределами Висагинаса.

C течением времени деятельность клуба затихла, не получив подпитки свежими силами: молодежь не проявляла к шахматам особого интереса. Ситуация изменилась чуть более пяти лет назад, когда в Висагинас из Рокишкиса приехал Петр Знатнов, ставший инициатором создания кружка шахмат в Доме творчества. Собрав группу ребят в возрасте от 6 лет, он начал обучать их мастерству логической игры, разъясняя детворе, что шахматный спорт очень полезен: с малых лет помогает развивать логическое мышление, способствует развитию аналитических способностей, что в дальнейшем очень пригодится в жизни.

Благодаря стараниям тренера, можно сказать, шахматы в Висагинасе получили «второе дыхание». За время существования кружка воспитанники П. Знатнова приняли участие во множестве турниров как городских, так и республиканских.

Идею возрождения шахматного спорта в Висагинасе подхватил житель города Евгений Волосатов, известный тем, что дает виртуальные уроки программирования. Кроме того, дипломированный программист-математик работает преподавателем в Висагинском центре профессионального обучения. Являющийся поклонником шахмат с детства, Евгений знает, как увлечь детвору этой непростой, но очень интересной и полезной игрой. Собрав группу детей, он организовал летний шахматный лагерь, занятия в котором проводятся регулярно. На свежем воздухе, в городской библиотеке, в специально арендуемом помещении – всюду ребята с увлечением передвигают шахматные фигуры по черно-белым клеткам, сосредоточенно просчитывая ходы. Развивая логическое мышление, учатся общаться и думать.

В настоящее время лагерь посещают более 10 детей. Большинство из них – мальчики. Кстати, такая тенденция, когда в шахматы играют в основном представители сильной половины человечества, существует и в нашем городе. Молодой энтузиаст уверен: детей, увлеченных столь прекрасной игрой, будет еще больше, и поэтому отпадают все сомнения в том, что в Висагинасе возможно шахматное чудо. А планы у Е. Волосатова действительно масштабные: мечтает он получить лицензию на возможность судейства шахматных турниров международного уровня, приобрести все необходимое для этого оборудование, получить подходящее для занятий и соревнований помещение на постоянной основе, чтобы не «мыкаться» по углам. Ну и, конечно же, найти спонсоров, единомышленников и получить поддержку от руководства города – также в его планах.

А о том, что намерения весьма серьезные, можно судить по тому, как отреагировала Литовская федерация шахмат, когда висагинец опубликовал в интернете результаты детского шахматного турнира. Сделано это было по всем правилам и технически грамотно. После чего, по словам Е. Волосатова, ему позвонили из федерации, пообещав поддержку и выразив надежду на плодотворное сотрудничество.

В настоящее время тренер готовит юных подопечных к участию в республиканском турнире, который состоится в ближайшее время в Каунасе. Кроме того, он активно работает над своей грандиозной идеей. И, судя по всему, не так уж она и недостижима! А глядя на этих увлеченных юных шахматистов, конечно же, веришь – большому шахматному будущему в Висагинасе дан зеленый свет.

Алена Черкасова

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