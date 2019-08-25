«Оперативник» — захватывающий шпионский триллер

Фото GPĮ

6 сентября в кинотеатрах состоится премьера остросюжетного боевика «Оперативник», рассказывающего о женщине, выполняющей секретные миссии в самых жарких уголках мира и старающейся совместить безумно опасную миссию и внезапно возникшую любовь.

Стратег израильской разведки Моссад Томас (актер Мартин Фриман) для работы в Тегеране выбрал агента Рейчел (акт. Диана Крюгер) c целью выполнения специальных задач и никогда не ставил под сомнение свое решение.

Она — секретный агент с высочайшей степенью военной подготовки, способная общаться на самых разных языках мира, ее не связывают никакие семейные отношения, она адаптируется к самым сложным ситуациям, а у спецслужб других стран о ней нет никаких данных. Так что Рейчел — это человек, который абсолютно предан Моссаду.

Направленная в столицу Ирана Тегеран, она выступает в новой для себя роли — учителя английского и французского языков. Рейчел выполняет задачи, поставленные Моссадом. Одной из них является проникновение и установление тесных отношений с Фархадом Разави (акт. Кэс Анвар), чья компания поставляет высокотехнологичное оборудование для иранской армии. Настоящей целью операции является тайное прослушивание и сбор данных о деятельности компании. Но все осложняет страстный роман, возникший между иностранным агентом и обаятельным плейбоем Фархадом. Из рассказов Фархада Рейчел узнает, что деятельность Моссада основана на кровавых законах. Легенда гласит, что во имя целей своей организации Моссад готов убить каждого человека, независимо от расы, пола или возраста. Рейчел получает приказ заманить Фархада в Берлин и передать в распоряжение Моссада.

Задача, возложенная на нее, становится чрезвычайно опасной и непредсказуемой, которую секретный агент решает немедленно прекратить. Она отправляет секретное сообщение разведчику Тому, который должен вывести ее из операции и как можно скорее доставить домой, но привлекательный агент исчезает без следа…

Захватывающий триллер «Оперативник», рассказывающий о ежедневной жизни двойного агента, — на больших экранах уже с 6 сентября.

ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 06/09/2019

Страна: США, Израиль

Жанр: триллер

Режиссер: Ювал Адлер

Актеры: Диана Крюгер («На пределе», «Афера под прикрытием»), Мартин Фриман («Черная пантера», «Истории призраков»), Кэс Анвар («Ватиканские записи», «Комната») и др.

Последние новости