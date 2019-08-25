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Судьба дворца

Фото vilniauspilys.lt

Вильнюсская мэрия хочет вернуть себе дворец вельможи Кирдея в Вильнюсе и взыскать долги с предпринимателей, которые не выполнили взятых на себя обязательств и не отремонтировали здание, чтобы его можно было использовать для проведения культурных мероприятий, сообщает BNS.

Вильнюсская мэрия информирует, что в подписанном два года назад мировом соглашении компания Kirdiejų rūmai в течение месяца должна была обратиться за разрешением на строительство, а в течение трех лет провести капитальный ремонт зданий. «С учетом того, что Kirdiejų rūmai за разрешением так и не обратилась к администрации Вильнюсской мэрии и ремонт так и не начался, мэрия обратилась в суд по вопросу расторжения договора об аренде помещений по адресу ул. Б. Радвилайтес, 4 и 6, выселения из занимаемых помещений и возмещения убытков», – указала мэрия.

Мэрия просит присудить ущерб в размере 52 200 евро за неуплаченную арендную плату и 5% годовых, выселить компанию из дворца со всем ее имуществом. Правда, суд не принял заявление, указав, что этот вопрос не в его компетенции. Компанией Kirdiejų rūmai косвенно управляет семья главы группы Arvi Видмантаса Кучинскаса.

В прошлом году после многолетних судебных тяжб с одобрения горсовета мэрия подписала мировое соглашение с компанией, в нем указывалось, что дворец должен быть отремонтирован в течение трех лет. Его должны были открыть для общества и приспособить для проведения культурных мероприятий. В обмен мэрия обещала отказаться от претензий на сумму 0,5 млн. евро – вместо этого компания должна была заплатить 1/10 часть долга за аренду, т.е. около 35 000 евро. Компанию освободили от месячной платы в размере 4650 евро, однако эти деньги компания как гарантию должна была платить во время реконструкции – потом компании, если она выполнит обязательства, деньги должны были вернуть.

Кроме того, компания должна была отремонтированный дворец зарегистрировать на имя мэрии. Договор об аренде действует до 2033 года. Дворец вельможи Кирдея впервые в письменных источниках упоминался в первой половине XVII в. До 1842 года, когда он был закрыт, здание и территория рядом с ним были одним из самых роскошных ботанических садов в Восточной Европе. В советское время здание использовали для общественных целей. В 2005 году дворец внесли в список охраняемых объектов культурного наследия.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt       

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