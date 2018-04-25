Шешкинская поликлиника в понедельник возобновляет свою деятельность

Архив ЛК

В понедельник планируется возобновить работу Шешкинской поликлиники в Вильнюсе, которая ранее была закрыта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили BNS в столичном муниципалитете.

«С 20 апреля, т.е.с понедельника, в помещениях Шешкинской поликлиники возобновится предоставление необходимых медицинских услуг, которые планируется оказывать в карантинном режиме», — сказала советник мэра Вильнюса Иева Дирмайте.

По ее словам, будет оказываться необходимая медицинская помощь, в том числе стоматологическая помощь, услуги по уходу за беременными, выполнение плановых прививок.

Деятельность Шешкинской поликлиники возобновляется с учетом рекомендаций Национального центра общественного здоровья, после повторной окончательной дезинфекции помещений.

«Другими словами, с понедельника пациентам Шешкинской поликлиники больше не придется обращаться в Центральную поликлинику за необходимыми медицинскими услугами; пациенты уже будут получать услуги в учреждении здравоохранения, где они зарегистрированы, то есть в Шешкинской поликлинике», — сообщила И. Дирмайте .

Роланда Лингене, директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здроровья, в пятницу сообщила BNS, что все сотрудники по инициативе администрации поликлиники прошли осмотр, и были выявлены случаи коронавируса и бессимптомно инфицированные.

«Это хороший пример того, как справляться в сложившейся ситуации,вот что означает личная инициатива. Представьте себе, насколько бы распространился вирус по поликлинике и среди ее пациентов, если бы не были обнаружены эти бессимптомно болеющие люди», — сказал Р.Лингене BNS.

Вильнюсская Шешкинская поликлиника была закрыта по решению мэрии 1 апреля, когда в отделении стоматологии были обнаружены новые случаи коронавируса. Пациентам этой поликлиники необходимая помощь оказывалась в Центральной поликлинике.

Всего в Шешкинской поликлинике было зарегистрировано четыре случая заражения вирусом: первый был диагностирован врачу 17 марта, а второму медику- 23 марта.

Информация «ЛК», BNS