Шесть украинцев будут судить за кражи в различных регионах Литвы

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В Литве будут судить шесть граждан Украины за кражи в различных регионах страны.

Как сообщила в четверг прокуратура, пять женщин и один мужчина в октябре прошлого года в разных местностях Литвы осуществи пять краж из жилых помещений. Есть подозрения в том, что от этой группы пострадали люди, живущие в Аникщяйском районе, Утене, Казлу-Руде, Укмерге и Пренском районе.

Суммы, украденные подельниками у людей, колебались от 180 до 10 тыс. евро, в целом они украли чужого имущества более чем на 28 тыс. евро.

По данным расследования, граждане Украины покушались на кражу в доме женщины, живущей в Вильнюсском районе, однако не найдя ценных вещей, покинули ее дом.

Есть подозрения в том, что члены группы путешествовали по Литве в автомобиле, за рулем которого находился мужчина. Под прикрытием просьбы попить воды или предложить привезенные ими товары они проникали в дома жителей. Пока одни из женщин общались с хозяевами и отвлекали их внимание, другие в это время искали деньги и другие ценные вещи.

По данным расследования, после кражи они быстро покидали дома, садясь в ждавшую их машину.

Полиция задержала членов группы 28 октября прошлого года в Вильнюсе, в квартире, которую они снимали.

Пять задержанных ожидают суда в задержании, одной женщине была смягчена мера пресечения, она не связана с лишением свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Пренскую палату Алитусского окружного суда.