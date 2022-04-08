Шилянскис: расширение мощностей терминала – вопрос лет

Фото BNS/ Кястутиса Ванагаса

После того, как литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Литва отказалась от импорта российского газа, Литва оценивает возможности расширения терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, а глава оператора терминала — компании Klaipedos nafta (KN) Дарюс Шилянскис заявил, что еще вопрос лет, а не месяцев. Однако конкретных сроков глава компании пока не называет.

«Если говорить о полномасштабном проекте — от анализа, планирования до реализации — я не думаю, что здесь речь идет о периодах в месяцы — мы говорим о периодах в годы, но точнее я не хочу комментировать, так как жду ответа от наших технологов и владельцев терминала», — сказал в интервью BNS глава Klaipedos nafta.

По словам Шилянскиса, работы по техническому развитию терминала – установка дополнительного оборудования для регазификации – могут быть завершены в течение нескольких месяцев, а за это время, чтобы не прерывать подачу газа, в Клайпеду мог бы прийти еще одно арендованное судно-хранилище.

«Терминал, который мы эксплуатируем в Бразилии, точно такой же по размерам и внешним физическим параметрам. Тем не менее, он имеет вдвое большую регазационную мощность. На самом деле это определяется теми так называемыми регазификационными установками (установками, которые превращают СПГ в природный газ — BNS). Установив дополнительное такое устройство, можно значительно увеличить эту мощность — это действительно реализуемо», — сказал Шилянскис.

По его словам, первым делом необходимо выяснить потребность в дополнительных мощностях, что в настоящее время обсуждается с заказчиками и партнерами, и только после этого работа будет выполняться. Можно увеличить мощность терминала с нынешних 3,75 млрд до 5 млрд кубометров в год.

Между тем, второй терминал СПГ в странах Балтии, который рассматривают Эстония, Латвия и Финляндия, по словам Шилянскиса, не составит конкуренции Клайпедскому терминалу.

«Я лично не думаю, что появление дополнительной инфраструктуры может создать нам конкуренцию. Наоборот, я думаю, что это могло бы создать добавленную стоимость для всего региона и, возможно, даже увеличить ликвидность. Сегодня не хватает имеющихся мощностей для обеспечения всех потребностей в самый холодный зимний день и при худшей теоретической ситуации – при полном отключение газа от трубопровода», — сказал BNS глава KN.

По его словам, в Эстонии хорошо развита инфраструктура, у нее много свободных причалов, и подключение трубопровода от причала не будет масштабным проектом.

«Думаю это проект нескольких месяцев, может чуть дольше, если уже есть материалы и сырье», — сказал он.

Комментируя использование Клайпедского СПГ-терминала в следующем газовом году, который начнется в октябре, глава KN сообщил, что планируется объявить аукцион долгосрочного резервирования мощности в июне: «Там уже будет обсуждаться резервирование мощности на более длительный срок».

Сейчас Клайпедский СПГ-терминал используют литовские, эстонские и польские поставщики газа.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено