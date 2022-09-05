Шимашюс: при использовании мазута цены на отопление могут или быть прежними, или снизиться

«Если со всей документацией из Министерства окружающей среды будет улажено, есть вероятность, что в этом году цена (на отопление — BNS) не только не вырастет по сравнению с прошлым сезоном, которая тогда, надо признать, тоже была высокой, но может даже немного понизиться», — добавил он.

Вильнюсские теплосети (Vilnius silumos tinklai, VST) сэкономят почти 100 млн евро на топливе в связи с намерениями сжигать мазут для производства централизованного тепла, но за загрязнение придется платить больше, поэтому счета для жителей Вильнюса будут примерно такими же, как в прошлом отопительном сезоне, сказал BNS руководитель предприятия Геримантас Баканас.

По его словам, мазут для столицы предварительно может стоить 90-100 млн евро, тогда как газ обошелся бы примерно в 200 млн евро.

В июле правительство разрешило муниципальным теплоснабжающим компаниям закупать мазут и дизтопливо путем необъявленных переговоров — во избежание резкого роста затрат на природный газ.

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