Шимоните: государство не будет регулировать цены на продукты питания

Премьер-министр заявила, что согласна с анализом Банка Литвы (БЛ, Центробанка) о том, что рекордный рост цен на продукты питания в этом году был связан с увеличением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в Украине из-за войны с Россией и мирового зернового кризиса, а также энергетического кризиса в Европе искусственно вызванного Россией.

По ее словам, несмотря на то, что напряженность сейчас спала, цены на продукты остаются на уровне, который почти на 50% выше среднего многолетнего показателя.

Банк Литвы заявил в понедельник, что структура инфляции в следующем году изменится — в этом году наибольшее влияние на нее оказали цены на энергоносители, а в следующем году на нее будут оказывать влияние цены на продукты питания.

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