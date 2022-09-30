Шимоните: литваки создавали государственность Литвы, Холокост уничтожил часть нашей самости

По ее словам, евреи привнесли «700 лет богатой истории», в стране выросли сотни, а то и тысячи всемирно известных личностей, прославивших Литву, — художников, мыслителей, ученых, врачей и представителей других областей.

По словам премьер-министра, одни из самых известных религиозных школ (иешив) до сих пор носят имена литовских городов и поселков – ведь именно здесь находились религиозные центры мирового уровня, продолжившие свою деятельность в США и Израиле. Это наследие также включает в себя сотни театров, литературных и художественных кружков, школ, синагог, украшавших литовские города и местечки.

Она подчеркнула, что Литву по праву можно назвать неограненным бриллиантом европейского еврейского культурного наследия.

По словам премьер-министра, вместе мы должны признать, что без учета уроков истории нет будущего.

«Холокост — это неописуемо тяжелая травма для Литвы, раны которой мы чувствуем до сих пор. Мало того, что мы потеряли важную часть себя физически, так еще и наша самость была разворочена. Это становится очевидным, когда начинаются дискуссии о «нас» и «их», когда великие творцы из литваков еще не признаны однозначно неотъемлемой частью культурной истории Литвы», — цитируется премьер-министр в заявлении правительства.

Премьер-министр подчеркнула, что необходимо «жестко и быстро» реагировать на ненавистнические мысли, пропагандирующие насилие — не реагировать на проявления антисемитизма, ксенофобии и гомофобии — это не терпимость к чужому мнению, а «трусость с деструктивными последствиями».

Культурный форум литваков под ее патронатом премьера является частью мероприятий программы «Каунас -Культурная столица Европы», проходящих в этом году.

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