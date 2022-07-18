Шимоните о предложении разобрать рельсы: у горячих голов есть разные предложения

«Я понимаю, что у горячих голов есть всякие предложения, у кого закрутить трубу, у кого срезать рельсы, кто еще что-то сделать, но это не те вопросы, которые будет обсуждать правительство», — добавила она.

Еврокомиссия на прошлой неделе дала разрешение перевозить по железной дороге санкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву, после этого появились предложения о демонтаже российской колеи, проложенной по Литве.

Бывший глава Литовской военной разведки Гинтарас Багдонас в передаче на новостном портале 15min заявил, что Литва будет в большей безопасности, если демонтирует идущую по ее территории российскую железнодорожную колею.

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