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Шимоните: правительство готовит поправки к закону о международных санкциях

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Чтобы прекратить транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву, правительство страны готовит поправки к закону о международных санкциях, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните. 

«Состоялось обсуждение проекта поправок к закону о международных санкциях, который все еще находится в стадии подготовки», — сказала Шимоните журналистам после заседания кабмина. 

Закон о проведении в жизнь экономических и других международных санкциях в Литве принят в 2004 году.

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В середине декабря премьер выразила сомнение, что в сейм будет внесен подготовленный Министерством транспорта проект закона, который сделает невозможным транзит удобрений «Беларуськалия» или других белорусских товаров через Литву. 

По словам Шимоните, в договоре о действии Евросоюза есть определенные ограничения, что государства могут делать и чего не могут. 

Минтранспорта в декабре зарегистрировало проект Закона о применении и проведении в жизнь необходимых для национальной безопасности экономических и других санкций в отношении Беларуси. 

Министр транспорта Марюс Скуодис раньше говорил, что с принятием закона у правительства будет четкое правовое основания для принятия любых решений, необходимых для национальной безопасности. 

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