Шимоните: правительство готовит поправки к закону о международных санкциях

В середине декабря премьер выразила сомнение, что в сейм будет внесен подготовленный Министерством транспорта проект закона, который сделает невозможным транзит удобрений «Беларуськалия» или других белорусских товаров через Литву.

По словам Шимоните, в договоре о действии Евросоюза есть определенные ограничения, что государства могут делать и чего не могут.

Минтранспорта в декабре зарегистрировало проект Закона о применении и проведении в жизнь необходимых для национальной безопасности экономических и других санкций в отношении Беларуси.

Министр транспорта Марюс Скуодис раньше говорил, что с принятием закона у правительства будет четкое правовое основания для принятия любых решений, необходимых для национальной безопасности.

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