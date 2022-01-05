Вполне вероятно, что омикрон-штамм стал доминирующим в Литве – Департамент статистики

Подчеркивается, что это еще не окончательные данные, которые будут в течение примерно двух недель. Как утверждает департамент, этим предварительным способом изучается около трети всех положительных проб на COVID-19.

То, что омикрон-штамм, скорее всего, стал доминирующим, подтвердил BNS и специалист НЛНОЗ Лукас Жемайтис.

В свою очередь, ДС отмечает, что в конце декабря более 90% установленных при помощи методики qPCR случаев с подозрением на омикрон-штамм подтвердилось и при использовании методики ПЦР, поэтому «вполне вероятно, что сейчас эта часть еще больше из-за нарастающего распространения».

В Литве подтверждены 128 случаев омикрон-штамма COVID-19, большинство их не связано с зарубежными поездками, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным эпидемиологов, большая часть этих случаев установлена в Вильнюсском округе, остальные — отдельные случаи, распределившиеся почти по всем округам страны.

Средний возраст заболевших — 31 год, самому молодому заболевшему — два года, самому старшему — 77 лет.

Почти все заболевшие (90%) указали, что ощущали свойственные COVID-19 симптомы, однако ни один из них не был госпитализирован.

Как сообщает НЦОЗ, среди заболевших — и привитые, и непривитые.

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