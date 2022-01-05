Вполне вероятно, что омикрон-штамм стал доминирующим в Литве – Департамент статистики

Омикрон-штамм COVID-19, вполне вероятно, уже стал доминирующим в Литве, говорят представители Департамента статистики (ДС) и Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
«Омикрон» очень быстро распространился в Литве и уже является доминирующим штаммом. Сейчас почти во всех имеющих положительный ответ ПЦР-теста пробах, которые проверяются при помощи дополнительной методики qPCR, предварительно устанавливающей штамм вируса (…), подозревается омикрон-штамм», — сообщил ДС в одном из своих аккаунтов в фейсбуке.
Как сообщает департамент, в соответствии с этой методикой, распространение штамма в рождественский период, «по всей видимости, было менее 10%, а сейчас распространение, с большой долей вероятности, превышает 90%».
Подчеркивается, что это еще не окончательные данные, которые будут в течение примерно двух недель. Как утверждает департамент, этим предварительным способом изучается около трети всех положительных проб на COVID-19.
То, что омикрон-штамм, скорее всего, стал доминирующим, подтвердил BNS и специалист НЛНОЗ Лукас Жемайтис.
В свою очередь, ДС отмечает, что в конце декабря более 90% установленных при помощи методики qPCR случаев с подозрением на омикрон-штамм подтвердилось и при использовании методики ПЦР, поэтому «вполне вероятно, что сейчас эта часть еще больше из-за нарастающего распространения».
В Литве подтверждены 128 случаев омикрон-штамма COVID-19, большинство их не связано с зарубежными поездками, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
По данным эпидемиологов, большая часть этих случаев установлена в Вильнюсском округе, остальные — отдельные случаи, распределившиеся почти по всем округам страны.
Средний возраст заболевших — 31 год, самому молодому заболевшему — два года, самому старшему — 77 лет.
Почти все заболевшие (90%) указали, что ощущали свойственные COVID-19 симптомы, однако ни один из них не был госпитализирован.
Как сообщает НЦОЗ, среди заболевших — и привитые, и непривитые.
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