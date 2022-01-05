В Чехии будут переосмысливать всю пандемийную концепцию

Система здравоохранения и вся критическая инфраструктура (клиники, пожарная охрана, электроснабжение, запасы кислорода) окажутся под чрезвычайной нагрузкой, если вдруг одновременно вновь заболеют или окажутся в карантине слишком много граждан, как это было в первую волну пандемии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом предупредило Кабинет министров ведомство здравохранения Чехии. По этой причине чиновники минздрава решили начать обсуждение сокращения сроков изоляции и карантина. Ожидается, что на этой неделе правительство согласует новые правила защиты от пандемии.

В ходе обсуждений будет решено, как долго должен длиться карантин для работающих в критических объектах инфраструктуры. К ним относятся работники медицинских учреждений и служб МЧС. Также необходимо будет уточнить, насколько можно сократить сроки для тех, кто уже прошел бустерную дозу вакцинации.