Шимоните: правительство пока не будет сокращать акциз на горючее

В связи с резким ростом цен на топливо на заправках правительство пока не предложит снизить акциз на топливо, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Большую часть цены за литр топлива по-прежнему составляет цена на нефть. Вы видите, как растут цены на нефть, они также растут из-за неопределенной ситуации на рынке нефти, потому что неясно, попадет ли под санкции российская нефть, выйдут ли на рынок другие поставщики нефти», — сказала Шимоните на пресс-конференции в среду.
«Поэтому, пока есть неопределенность, все дискреционные меры правительства, такие как снижение акцизных сборов, мне очень жаль, но осядут в карманах из цепочки поставок. Правительство пока не будет выдвигать таких предложений», — добавила премьер.
Некоторые представители сетей АЗС призывают власти снизить акцизы на топливо.
«Мы смотрим как на зрители на театр, что происходит в мире, но можем сделать пару шагов в нашем дворе и это топливо подешевеет (…) Давайте уменьшим этот акциз, потому что деньги все равно приходят в бюджет. Давайте поможем людям хоть как-то жить», — заявил в среду радиостанции LRT председатель совета Союза автозаправщиков Литвы Каролис Стасюкинас.
В Литве в настоящее время к топливу применяется стандартная ставка НДС в размере 21%, кроме того в отношении бензина без свинца применяется акциз в размере 466 евро за 1000 литров, а для бензина со свинцом 579,24 евро, акциз на дизтопливо достигает 372 евро за 1 тыс. литров.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено