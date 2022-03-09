Шимоните: правительство пока не будет сокращать акциз на горючее

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В связи с резким ростом цен на топливо на заправках правительство пока не предложит снизить акциз на топливо, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Большую часть цены за литр топлива по-прежнему составляет цена на нефть. Вы видите, как растут цены на нефть, они также растут из-за неопределенной ситуации на рынке нефти, потому что неясно, попадет ли под санкции российская нефть, выйдут ли на рынок другие поставщики нефти», — сказала Шимоните на пресс-конференции в среду.

«Поэтому, пока есть неопределенность, все дискреционные меры правительства, такие как снижение акцизных сборов, мне очень жаль, но осядут в карманах из цепочки поставок. Правительство пока не будет выдвигать таких предложений», — добавила премьер.