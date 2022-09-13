Шимоните предлагает продлить чрезвычайное положение: ситуация не нормализировалась

«Предложение правительства заключается в продлении чрезвычайного положения, но есть изменения по сравнению с действующим порядком. Предлагается установить на приграничных территориях, а также на пограничных пунктах пропуска, которые связаны (и сейчас) с дополнительным контролем для граждан России, въезжающих в Европейский Союз по Шенгенским визам», — заявила премьер во вторник в Сейме.

«Предлагаемые меры — это использование государственного резерва для приема военных беженцев, которых в настоящее время в Литве около 60 тысяч, усиление охраны государственной границы и, в соответствии с соглашением с другими странами Балтии и Польшей, специальный досмотр граждан России, направляющихся в ЕС через внешнюю границу», — сказала глава правительства.

На вопросы парламентариев о том, не становится ли нормой почти годичное чрезвычайное положение, глава правительства ответила, что ситуация в стране далека от нормы.

«Использование резерва связано с очень специфическими потребностями, этими конкретными потребностями являются бегущие от войны в Украине, и это не нормальная ситуация, это 60 тыс. человек, приехавших за достаточно короткий срок, и мы не знаем, когда они смогут вернуться домой, нам нужно позаботиться о них, нужны средства», — сказала глава правительства.

Сейм планирует проголосовать за представленное постановление позднее во вторник, а за его принятие — во второй половине дня. В настоящее время чрезвычайное положение действует до 15 сентября включительно.

Чрезвычайное положение больше не будет действовать на всей территории страны, как сейчас, а только на границе с Россией и Беларусью и в пунктах пропуска, расположенных за пределами территории пограничного участка, т.е. Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Также, если Литва, Латвия, Эстония и Польша договорятся не впускать граждан России, их въезд в страну будет ограничен с 16 сентября.

Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить, чтобы на территорию страны через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) въезжали только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

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